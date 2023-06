Le ministre des Affaires étrangères taïwanais en Europe la semaine prochaine, selon des sources

Le ministre des Affaires étrangères taïwanais en Europe la semaine prochaine, selon des sources













Crédit photo © Reuters

par Ben Blanchard et Robert Muller TAIPEI/PRAGUE (Reuters) - Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, sera en visite la semaine prochaine en Europe, selon quatre sources proches du dossier. Joseph Wu, dont la visite n'avait pas été annoncée précédemment, devrait se rendre à Bruxelles, ont indiqué deux des sources, qui ont requis l'anonymat. Deux autres sources, qui ont également demandé à ne pas être nommées, ont indiqué que le ministre se rendrait également à Prague pour assister à une conférence sur la sécurité le 14 juin. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), organe chargé des Affaires étrangères pour l'UE, n’ont pas fait de commentaires. Le ministère chinois des Affaires étrangères et le cabinet du président de la République tchèque Petr Pavel n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Ben Blanchard et Robert Muller, avec la contribution de Ryan Woo à Pékin et Andrew Gray à Bruxelles, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)