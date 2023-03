Le ministre des Affaires étrangères du Honduras en Chine pour établir des relations diplomatiques

par Ben Blanchard et Gustavo Palencia TAIPEI/TEGUCIGALPA (Reuters) - Le ministre des affaires étrangères du Honduras se rend en Chine pour "promouvoir" l'établissement de liens diplomatiques, selon des sources diplomatiques, une décision qui menace de réduire encore davantage le nombre des alliés de Taïwan. La semaine dernière, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a déclaré sur Twitter que son gouvernement chercherait à établir des relations avec la Chine. "Le ministre des affaires étrangères Eduardo Enrique Reina s'est rendu en Chine mercredi, sur instruction de la présidente Xiomara Castro, afin de promouvoir les efforts visant à établir des relations diplomatiques", a déclaré l'attaché de presse de la présidence, Ivis Alvarado. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. De son côté, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Honduras pour lui faire part de son "profond mécontentement" à l'égard de ce voyage qui "a gravement porté atteinte aux sentiments de notre gouvernement et de notre peuple". Une source au fait de la situation a déclaré à Reuters qu'Eduardo Enrique Reina et sa délégation avaient quitté le Panama pour Pékin, accompagnés de fonctionnaires chinois. La source a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible de la situation. Selon une source diplomatique de haut rang basée à Taipei, le départ d'Eduardo Enrique Reina pour la Chine signifie qu'une annonce sur l'établissement de relations diplomatiques était probablement proche. "Les dés sont jetés", a déclaré le diplomate, sous couvert d'anonymat car n'étant pas autorisé à parler aux médias. Avec ce rapprochement, Taïwan n'entretiendra des relations diplomatiques qu'avec 13 pays. La Chine considère l'île comme son propre territoire et par conséquent, qu'elle n'a n'a pas le droit d'entretenir des relations d'État à État. (Reportage Ben Blanchard et Gustavo Palencia, avec la contribution de Yimou Lee ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)