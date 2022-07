Le ministre chinois de l'Industrie visé par une enquête

(Corrige le nom du ministre)

PEKIN (Reuters) - Le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, Xiao Yaqing, est visé par une enquête pour des faits présumés de violation de la loi et d'infraction à la discipline, rapportent jeudi des médias d'Etat qui ne donnent pas plus de détails.

Âgé de 62 ans, Xiao Yaqing, a dans le passé dirigé l'agence chargée de la régulation des marchés après un passage à la Commission d'administration et de supervision des actifs publics.

Son absence sur la liste, établie le 19 juillet, des cadres du Parti communiste chinois (PCC) désignés pour prendre part au 20e congrès du PCC a surpris, sa fonction de ministre lui garantissant théoriquement une place dans cette assemblée.

Le 20e congrès du PCC doit se tenir en novembre prochain.

(Tony Munroe; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)