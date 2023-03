Le ministre britannique des Finances promet des réformes pour relancer l'économie

par David Milliken, Kylie MacLellan et Andy Bruce LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a présenté mercredi un plan visant à stimuler l'économie britannique, via notamment des mesures d'incitation à l'emploi et des allègements fiscaux pour doper l'investissement des entreprises. Il a annoncé par ailleurs une prolongation de trois mois de l'aide aux ménages touchés par la flambée des prix de l'énergie et du gel sur la taxe visant les carburants. "Face à d'énormes défis, je fais état aujourd'hui d'une économie britannique qui prouve que les sceptiques ont tort", a déclaré Jeremy Hunt, sous les huées des élus travaillistes de l'opposition, en position favorable dans les sondages d'opinion avant les élections prévues l'année prochaine. "À l'automne, nous avons pris des décisions difficiles pour assurer la stabilité et la solidité de l'économie", a ajouté le ministre qui a été nommé à son poste en octobre dernier face à la déroute du gouvernement mené par Liz Truss dont les projets d'allègements fiscaux massifs mais non financés ont semé la panique sur les marchés financiers. "Depuis la mi-octobre, le rendement de la dette britannique à dix ans a reculé, le coût du service de la dette a baissé, les taux hypothécaires ont diminué et l'inflation a atteint un pic". "Le Fonds monétaire international estime que notre approche place l'économie britannique sur la bonne voie", a affirmé Jeremy Hunt. Le Royaume-Uni, qui fait face aux conséquences du Brexit, du COVID-19 et à une inflation à deux chiffres, est le seul pays du G7 à ne pas avoir recouvré son niveau d'activité économique d'avant la pandémie. Selon les nouvelles prévisions, le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait baisser de 0,2% en 2023, contre une contraction de 1,4% initialement annoncée en novembre par l'organisme indépendant Office for Budget Responsibility (OBR). "Aujourd'hui, l'Office for Budget Responsibility (OBR) prévoit qu'en raison de l'évolution des facteurs internationaux et des mesures que je prends, le Royaume-Uni n'entrera pas en récession technique cette année", a déclaré Jeremy Hunt. L'OBR prévoit que le PIB augmentera de 1,8% en 2024 et de 2,5% en 2025, a poursuivi le ministre, contre des prévisions de croissance précédentes de 1,3% et 2,6% respectivement. "Malgré l'instabilité mondiale persistante, l'OBR signale aujourd'hui que l'inflation au Royaume-Uni passera de 10,7% au dernier trimestre de l'année dernière à 2,9% d'ici la fin de 2023", a ajouté Jeremy Hunt. (Reportage William Schomberg; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)