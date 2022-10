Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng annonce sa démission

(Actualisé avec confirmation de la démission)

LONDRES, 14 octobre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé vendredi avoir démissionné à la demande de la Première ministre Liz Truss, alors que le pays est plongé dans une grave crise politique et financière depuis qu'il a présenté son projet de "mini-budget" fin septembre.

"Vous m'avez demandé de me mettre de côté en tant que Chancelier (de l'échiquier). J'ai accepté", a écrit Kwasi Kwarteng dans sa lettre de démission, publiée sur son compte Twitter.

Le journal The Times avait rapporté plus tôt dans la journée que le ministre des Finances allait être démis de ses fonctions. Le nom de son successeur n'est pas encore connu, a ajouté le rédacteur en chef du service politique du quotidien, Steven Swinford, sur Twitter.

La rumeur évoque le nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt.

Liz Truss doit tenir à 13h00 GMT une conférence de presse et plusieurs médias rapportent qu'elle annoncera l'abandon d'une partie des projets d'allègements fiscaux massifs présentés fin septembre par Kwasi Kwarteng.

L'absence de précision sur le financement de ce plan censé doper la croissance britannique a déclenché une tempête sur les marchés, la livre sterling chutant tandis que les rendements des emprunts d'Etat s'envolaient, ce qui a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir en urgence.

Ces turbulences ont sapé la popularité du gouvernement dans l'opinion publique et sa crédibilité aux yeux des investisseurs, quelques semaines seulement après son entrée en fonctions.

Kwasi Kwarteng, qui était parti à Washington pour y rencontrer plusieurs de ses homologues du monde entier en marge de la réunion du Fonds monétaire international (FMI), a écourté son déplacement pour rentrer à Londres vendredi matin, ce qui a alimenté la spéculation sur une révision du projet économique du gouvernement.

Selon le Daily Telegraph, Liz Truss pourrait entre autres annoncer que le taux de l'impôt sur les sociétés, que le ministre des Finances voulait geler à 19%, sera porté à 25% en avril prochain, ce qui pourrait faire rentrer près de 19 milliards de livres (22 milliards d'euros) dans les caisses de l'Etat.

Ce relèvement faisait partie des propositions de Rishi Sunak, le principal rival de Liz Truss dans la course à la succession de Boris Johnson à Downing Street.

Les mesures présentées le 23 septembre par Kwasi Kwarteng représentaient au total plus de 40 milliards de livres. (Reportage William James et Elizabeth Piper, version française Marc Angrand et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)