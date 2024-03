Le ministre brésilien des Finances dit "qu'il n'y aura pas de déclaration commune au G20"

SAO PAULO, 29 février (Reuters) - Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, a déclaré jeudi que les pays membres du G20 n'étaient pas parvenus à un accord sur une déclaration commune. Fernando Haddad a dit aux journalistes qu'un consensus avait été atteint sur les questions financières, mais que des divergences persistaient sur la question des conflits. Des sources avaient déclaré à Reuters plus tôt dans la journée que les ministres des Finances des pays membres du G20 n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration commune, en raison de profondes divergences concernant les guerres à Gaza et en Ukraine. (Reportage Marcela Ayres, rédigé par Andre Romani; version française Camille Raynaud)