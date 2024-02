Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, veut réformer l'impôt sur les sociétés

FRANCFORT (Reuters) - Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, a déclaré qu'il réfléchissait à une réforme de l'impôt sur les sociétés du pays afin de renforcer la compétitivité de l'Allemagne. "Je constate également que, dans l'ensemble, nous avons une fiscalité des entreprises qui n'est plus suffisamment compétitive au niveau international et suffisamment favorable aux investissements", a déclaré Robert Habeck, à l'hebdomadaire Welt am Sonntag. "C'est précisément la raison pour laquelle nous devrions réfléchir à la manière dont nous pouvons, par exemple, financer des allègements fiscaux, des incitations fiscales pour les investissements à venir", a-t-il déclaré, ajoutant que cela permettrait de libérer les forces économiques. Le ministre estime que gouvernement est limité par "une marge de manoeuvre financière extrêmement étroite", soulignant la pression des économies sur le budget 2025 de l'Allemagne. Ses commentaires interviennent après que le ministre des Finances, Christian Lindner, a appelé à un ensemble de mesures pour renforcer l'économie, y compris une plus grande flexibilité sur le marché du travail, une simplification de la bureaucratie ainsi que des incitations fiscales dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur les sociétés. "Je suis d'accord avec Christian Lindner. Nous devons faire plus pour la croissance et la dynamique économique", a déclaré Robert Habeck, précisant qu'ils travaillaient ensemble sur un ensemble de réformes. (Reportage Christoph Steitz ; version française Kate Entringer)