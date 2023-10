Le ministère ukrainien de la Défense se réorganise et promet la transparence

Le ministère ukrainien de la Défense se réorganise et promet la transparence













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a nommé jeudi trois nouveaux adjoints au ministère de la Défense avec l'objectif affiché d'améliorer sa transparence et de réduire la corruption afin de se rapprocher des standards de l'Otan. Ces trois nouveaux adjoints épauleront le ministre Roustem Oumerov, nommé le mois dernier par le président Volodimir Zelensky pour remplacer Oleksii Reznikov, éclaboussé par des scandales de corruption au sein de son ministère. "Nous devons fournir aux soldats ukrainiens tout ce qui est nécessaire", a déclaré Roustem Oumerov sur Facebook. "Zéro tolérance pour la corruption et efficacité sont les principes les plus importants du ministère de la Défense." Dmitro Klimenkov, ancien directeur commercial d'une entreprise publique de transport de gaz, a été nommé vice-ministre chargé de superviser les achats du ministère. Le général Ivan Gavrilyo sera chargé de travailler à l'accroissement de la production d'armements par l'Ukraine et de coordonner les partenariats avec les alliés occidentaux de Kyiv. Stanislav Haider enfin, qui a supervisé la numérisation de l'agence nationale de lutte contre la corruption, travaillera à améliorer la transparence au sein du ministère en créant notamment des systèmes de gestion de données, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. (Olena Harmash, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)