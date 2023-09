Le ministère public confirme une enquête préliminaire visant Bernard Arnault

Le ministère public confirme une enquête préliminaire visant Bernard Arnault













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a confirmé vendredi l'existence d'une enquête visant le PDG de LVMH, Bernard Arnault, et qu'un signalement de Tracfin sur des opérations susceptibles de caractériser des faits de blanchiment y a été joint. L'information avait été rapportée initialement par le journal Le Monde qui a pu consulter la note de Tracfin. Selon le quotidien, la cellule française de renseignement financier s'interroge sur des opérations immobilières impliquant l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov et Bernard Arnault dans la station de ski huppée de Courchevel. "Une enquête préliminaire est en cours depuis 2022, et (...)le signalement TRACFIN attirant l’attention du parquet sur des opérations concernant M.Bernard Arnault et M.Sarkisov, susceptibles de caractériser des faits de blanchiment, a été joint à cette procédure", a dit le parquet de Paris. Contacté par Reuters, LVMH n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Auprès du journal Le Monde, l’entourage de Bernard Arnault a confirmé l’existence d'une opération immobilière, réalisée "dans le plus strict respect des lois", selon un porte-parole de l'homme d'affaires cité par le quotidien. (Rédigé par Nicolas Delame et Blandine Hénault, édité par)