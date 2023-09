Le ministère de la Défense ukrainien limoge six vice-ministres après la nomination d'Umerov

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le gouvernement ukrainien a limogé lundi six vice-ministres de la Défense, deux semaines après la nomination du nouveau ministre de la Défense, Rustem Umerov. Rustem Umerov a été nommé au poste de ministre de la Défense au début du mois en remplacement d'Oleskii Renikov. Nommé en novembre 2021, Oleksii Reznikov est parvenu à obtenir des milliards de dollars d'aide militaire occidentale depuis l'invasion russe de février 2022 mais son ministère a été éclaboussé par des allégations de corruption, qu'il a qualifiées de calomnieuses. "Redémarrage. Nous (avons) commencé. Nous continuons. Le ministère continue de travailler comme d'habitude", a écrit Rustem Umerov sur Facebook. Le gouvernement ukrainien n'a pas justifié ces évictions qui incluent celle d'Hanna Maliar qui fournissait régulièrement des points presse concernant la contre-offensive ukrainienne dans sa guerre contre la Russie. Hanna Maliar, une avocate spécialisée dans les crimes de guerre, était vice-ministre depuis 2021 et a participé à un dernier point presse lundi. Elle avait été critiquée pour avoir annoncé la semaine dernière la reprise d'un village de l'est de l'Ukraine aux forces russes avant de rétropédaler. (Reportage par Anna Pruchnicka; version française Zhifan Liu)