Le militant hongkongais Tony Chung reconnu coupable de sécession

HONG KONG (Reuters) - Tony Chung, l'une des figures du mouvement démocratique à Hong Kong, a été reconnu coupable mercredi de sécession et de blanchiment d'argent.

Agé de 20 ans, Tony Chung a été arrêté l'an dernier en vertu de la loi controversée sur la sécurité intérieure du territoire votée par Pékin, qui punit les actes de sédition, de sécession, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. La loi prévoit jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Tony Chung a négocié avec le procureur et a plaidé coupable pour les accusations de sécession et de blanchiment d'argent. Il a toutefois plaidé non coupable à des accusations de sédition.

"J'ai la conscience tranquille", a déclaré Tony Chung lorsqu'il a plaidé coupable.

Le jugement sera rendu le 23 novembre.

(Reportage Jessie Pang, rédigé par Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)