Le Mexique recense les dégâts après le passage de l'ouragan Otis

Le Mexique recense les dégâts après le passage de l'ouragan Otis













27 octobre (Reuters) - Le passage de l'ouragan Otis sur la station balnéaire d'Acapulco, au Mexique, a fait 27 morts et provoqué des dégâts considérables se chiffrant en milliards de dollars, a déclaré le gouvernement mexicain. Otis, ouragan de catégorie 5, la plus élevée, a balayé l'Etat de Guerrero avec des vents à 260 km/h et des rafales pouvant atteindre 315 km/h. La tempête a causé des dégâts considérables à Acapulco, célèbre station balnéaire qui s'est retrouvée coupée du monde, avec des communications interrompues, des routes inaccessibles, et des rues inondées. Les toits de résidences et d'hôtels ont été arrachés, des véhicules engloutis. La Commission fédérale de l'électricité (CFE) a déclaré vendredi qu'elle avait rétabli 50% du réseau électrique dans l'État de Guerrero "malgré les obstacles d'accès et de communication rencontrés par le personnel de l'entreprise publique". Afin d'évacuer les touristes, un pont aérien entre Acapulco et Mexico sera mis en place vendredi, a déclaré le ministère de l'Infrastructure, des Communications et des Transports, après avoir annoncé la remise en service de la tour de contrôle de l'aéroport international d'Acapulco. L'ouragan a arraché des pans entiers de bâtiments dans le centre-ville d'Acapulco. Certains médias mexicains ont diffusé des vidéos de pillages dans la ville. Reuters n'a pas pu confirmer dans l'immédiat le contenu de ces vidéos. Deux navires sont en route pour Acapulco avec deux stations d'épuration des eaux, quatre centrales électriques et deux motopompes à bord, a indiqué le Secrétariat de la Marine du Mexique. Selon les autorités locales, l'ouragan Otis a été le plus puissant à avoir frappé la côte Pacifique du Mexique, bien que l'ouragan Patricia, qui a balayé huit ans plus tôt la station balnéaire de Puerto Vallarta, avait charrié des vents encore plus violents en mer. (Reportage Natalia Siniawski ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)