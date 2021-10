Le métro de Moscou lance un système de paiement par reconnaissance faciale

MOSCOU (Reuters) - Le métro de Moscou a lancé vendredi un système de paiement de titres de transport par reconnaissance faciale dans plus de 240 stations, une première au monde, selon les autorités de la capitale russe.

Moscou, ville de 12,7 millions d'habitants qui possède l'un des plus grands systèmes de vidéosurveillance au monde, a déjà utilisé la reconnaissance faciale pour contrôler le respect des mesures d'isolement liées à la crise sanitaire.

Les participants à des rassemblements à caractère politique ont également dit que la police avait utilisée cette technologie pour identifier des manifestants et procéder à des arrestations et des détentions préventives.

Les autorités donnent désormais aux usagers du réseau du métro de Moscou la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale pour payer leur billet grâce à un système appelé "Face Pay" utilisant des tourniquets de sécurité équipés de caméras.

"Moscou est la première ville au monde où ce système fonctionne à une telle échelle", a dit dans un communiqué le responsable du département des transports de la capitale russe, Maxim Liksutov.

Il a précisé que l'utilisation de "Face Pay" était volontaire et que les autres méthodes de paiement restaient en vigueur.

Avant de pouvoir se servir de ce système, les utilisateurs doivent soumettre préalablement leur photo et l'associer à leur carte de transport et leur carte bancaire via l'application du métro de Moscou. Pour utiliser le métro, les passagers enregistrés doivent simplement regarder la caméra installée à un tourniquet désigné.

Le département des transports de Moscou assure que les données des usagers seront cryptées en toute sécurité mais des groupes de défense des droits estiment néanmoins que ce système pourrait porter atteinte au respect de la vie privée et aux droits de l'Homme.

(Reportage Gabrielle Tétrault-Farber, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)