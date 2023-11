Le médicament star d'Eli Lilly contre le diabète tire le bénéfice du 3e trimestre

par Bhanvi Satija (Reuters) - La demande croissante pour le médicament d'Eli Lilly contre le diabète, le Mounjaro, aussi utilisé pour perdre du poids, a généré un bénéfice surprise au troisième trimestre, mais le laboratoire américain s'attend à des contraintes d'approvisionnement le temps d'augmenter sa capacité de fabrication. Sur une base ajustée, Eli Lilly a enregistré un bénéfice de 10 cents (0,09 centimes d'euros) par action au troisième trimestre. Les analystes s'attendaient à une perte de 13 cents par action, selon les données de LSEG. Le titre Eli Lilly a augmenté de plus de 60% cette année, en faisant la société de soins de santé la plus rentable en terme de valorisation, les investisseurs ayant parié sur le succès de Mounjaro. A Wall Street, l'action prenait 5,17% à 584,12 dollars à 14h54 GMT. Les ventes de Mounjaro, homologué pour le traitement du diabète mais également utilisé pour la perte de poids, ont dépassé le milliard de dollars pour la première fois, à 1,41 milliard de dollars tandis que les analystes tablaient sur 1,31 milliard de dollars. La décision réglementaire américaine concernant son utilisation comme traitement amaigrissant devrait être prise d'ici la fin de l'année. Les analystes suivent de près les détails de l'approvisionnement du Mounjaro, très demandé depuis son lancement aux États-Unis l'an dernier. Le laboratoire investit généreusement pour doubler sa capacité d'approvisionnement d'ici la fin de l'année. Eli Lilly et son rival danois Novo Nordisk sont en tête dans la course à la conquête d'un marché estimé à 100 milliards de dollars pour les traitements anti-obésité de nouvelle génération, connus sous le nom d'agonistes des récepteurs au GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Novo Nordisk a déclaré plus tôt jeudi qu'il augmenter les doses disponibles de son médicament amaigrissant Wegovy aux États-Unis l'année prochaine, tout en prévoyant des pénuries à court et à moyen terme. Eli Lilly s'attend désormais à une décision réglementaire américaine pour son médicament candidat contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab, au premier trimestre 2024, plus tard qu'à la fin de l'année, selon ses prévisions antérieures. Les ventes trimestrielles de Trulicity, son médicament le plus vendu contre le diabète, se sont élevées à 1,67 milliard de dollars, en dessous des estimations des analystes (1,86 milliard de dollars), selon les données de LSEG. Le groupe a élargi son portefeuille de produits en concluant de petites transactions et avait déjà annoncé prévoir une charge de 2,98 milliards de dollars liée à ses récentes transactions. Eli Lilly prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 6,50 et 6,70 dollars par action, contre 9,70 à 9,90 dollars prévus précédemment. Son chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à près de 9,50 milliards de dollars, contre 8,95 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes. (Reportage Bhanvi Satija à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)