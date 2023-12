Le médicament contre l'obésité d'Eli Lilly disponible dans les pharmacies américaines

Le médicament contre l'obésité d'Eli Lilly disponible dans les pharmacies américaines













5 décembre (Reuters) - Le Zepbound, médicament contre l'obésité d'Eli Lilly récemment approuvé par les autorités sanitaires américaines, est désormais disponible dans les pharmacies aux États-Unis et coûterait à certains assurés jusqu'à 550 dollars (508,04 euros) par mois, soit la moitié du prix catalogue, a déclaré mardi le laboratoire. Les adultes assurés qui s'approvisionnent dans les pharmacies partenaires pourront débourser quant à elle un montant de minimum 25 dollars. Le traitement coûtera ainsi plus cher aux personnes bénéficiant d'une assurance santé mais sans les avantages proposés par Eli Lilly. Le Zepbound a été approuvé en novembre, devenant ainsi un concurrent de poids face au puissant Wegovy de Novo Nordisk . Le marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants devrait atteindre environ 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Le traitement à base de tirzepatide d'Eli Lilly est disponible depuis 2022 sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2, mais il était de plus en plus utilisé pour la perte de poids alors que l'approbation de Zepbound était en attente. (Rédigé par Manas Mishra et Khushi Mandowara à Bangalore, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)