Le médiateur de l'UE s'interroge sur les voyages payés par le Qatar d'un fonctionnaire de la Commission

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le médiateur européen a demandé lundi à la Commission européenne des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles un haut fonctionnaire a effectué plusieurs voyages d'affaires payés par le Qatar, ce qui a été révélé après le scandale du "Qatargate" au Parlement européen. Henrik Hololei, le directeur général de l'unité Transports de la Commission (DG MOVE), a voyagé gratuitement en classe business avec Qatar Airways à plusieurs reprises entre 2015 et 2021, a révélé Politico la semaine dernière. L'exécutif européen a ensuite confirmé ces vols. Dans une lettre à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, publiée lundi, la médiatrice européenne Emily O'Reilly s'est interrogée sur ces voyages d'affaires, affirmant qu'un nouvel examen était en cours à la lumière du scandale de corruption qui a secoué le Parlement européen. "J'ai déjà noté, dans ma correspondance avec le Parlement européen, qu'un tel scandale est un cadeau pour ceux qui souhaitent porter atteinte ou dénigrer l'ensemble de l'UE", a-t-elle déclaré. Selon la médiatrice, les voyages d'Henrik Hololei ont eu lieu à un moment où la DG MOVE était étroitement impliquée dans la négociation d'un accord de transport aérien entre l'UE et le Qatar. La Commission a déclaré que les voyages étaient autorisés car Henrik Hololei ne faisait pas partie de l'équipe de négociation et qu'il n'y avait donc pas de conflit d'intérêts. "Le public peut ne pas faire cette distinction, étant donné que le directeur général assume en fin de compte la responsabilité de ces négociations", a écrit Emily O'Reilly. La Commission a dit qu'elle revoyait ses directives. La médiatrice a déclaré qu'elle souhaitait obtenir des réponses à certaines questions d'ici le 3 juin, notamment sur la transparence, sur le processus d'autorisation de ces voyages et sur tout voyage effectué par d'autres fonctionnaires européens et payé par des tiers. Les autorités belges ont placé en détention deux parlementaires européens, tandis qu'un troisième est détenu en Italie. Ils sont accusés, ainsi que d'autres personnes liées au Parlement européen, d'avoir accepté des pots-de-vin du Qatar pour "influencer les décisions économiques et politiques" de l'Union européenne concernant l'émirat. Le Qatar a nié toute malversation. (Reportage Philip Blenkinsop ; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)