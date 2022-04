Le Medef juge le programme de Macron "plus favorable à la croissance"

PARIS, 11 avril (Reuters) - Le programme d'Emmanuel Macron est plus favorable à la croissance et à l'emploi que celui de Marine Le Pen, considère le Mouvement des entreprises de France (Medef) dans un communiqué publié lundi qui ne donne toutefois aucune consigne de vote.

Selon l'organisation patronale, "le programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi dans notre pays", même s'il comporte des "lacunes".

Le projet porté par Marine Le Pen, au contraire, "conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union Européenne", juge le Medef qui déplore "la hausse très forte et non financée des dépenses publiques (qui) risquerait de placer le pays dans une impasse".

La CFDT a appelé dimanche soir à voter contre la candidate du Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril.

Selon les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a obtenu 27,84% des suffrages exprimés au premier tour et Marine Le Pen 23,15%. (Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)