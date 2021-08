Le match entre Nice et Marseille arrêté, l'issue en suspens

par Arthur Cremers (iDalgo)

En clôture de la 3ème journée de Ligue 1, Nice recevait l'Olympique de Marseille dans son Allianz Riviera. Dans un match équilibré et rythmé, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos. En tout début de seconde période, Kasper Dolberg a ouvert le score suite à un centre de Jordan Lotomba (49'). Ensuite, le match a dégénéré. Sur le terrain d'abord, les cartons jaunes contre Dolberg, Kluivert, Bard et Luan Peres se sont succédés. Puis en tribunes aussi. Au moment de tirer un corner, Dimitri Payet a reçu une bouteille contenant du liquide dans la nuque et a répondu. Une émeute a entraîné la suspension de la rencontre et son arrêt définitif lorsque les joueurs de Nice se sont présentés sur la pelouse pour reprendre sans que l'OM ne le fasse. À l'heure actuelle, les décisions concernant l'issue du match ne sont pas connues même si la tendance pour une défaite sur tapis vert de Marseille se dégage.