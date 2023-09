Le Maroc décrète un deuil national de trois jours après le séisme

(Reuters) - Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours après le puissant séisme qui a frappé le pays vendredi soir, faisant plus d'un millier de morts.

Le drapeau marocain sera mis en berne dans tout le pays, a annoncé le Palais royal dans un communiqué diffusé samedi soir. Les forces armées déploieront des équipes de secours afin d'acheminer de l'eau potable, des denrées alimentaires, des tentes et des couvertures dans les régions affectées par le tremblement de terre, était-il ajouté. (Reportage Moaz Abdel Aziz, rédigé par Adam Makary et Peter Graff; version française Camille Raynaud)