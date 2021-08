Le Maritimo et le FC Porto se quittent sur un nul

par Baptiste Marin (iDalgo)

Premier coup d’arrêt pour le FC Porto ! À l’occasion de la 3e journée de Liga, les Dragons ont concédé dimanche le match nul sur la pelouse du Maritimo (1-1). La formation de Sérgio Conceição avait pourtant ouvert le score à la 35e minute grâce à Mehdi Taremi. L’Iranien signe au passage sa première réalisation de la saison. Mais les joueurs de Madère vont rapidement revenir. Le Maritimo est parvenu à égaliser, juste avant la mi-temps (45+4e), sur un but de Xadas. Dominateurs, les Dragons ne réussissent pas à inscrire un deuxième but et doivent se contenter d’un petit point à l’issue de ce match. Après deux victoires, le FC Porto ne réalisera pas la passe de trois mais reste néanmoins sur le podium du championnat, à deux points de Benfica et du Sporting Portugal. Les Dragons recevront Arouca, le week-end prochain, pour le compte de la 4e journée.