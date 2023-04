Le mari de Nicola Sturgeon arrêté dans l'enquête sur les finances du SNP

par Russell Cheyne et Andrew MacAskill GLASGOW, 5 avril (Reuters) - Le mari de l'ex-Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur le financement du Parti national écossais (SNP) au pouvoir. Mercredi, la police écossaise a déclaré qu'un homme de 58 ans avait été "arrêté en tant que suspect" et qu'un certain nombre de perquisitions étaient en cours. Peter Murrell, âgé de 58 ans, a démissionné de son poste de directeur général du SNP le mois dernier. Il a été placé en garde à vue mercredi matin, selon un responsable du parti qui a demandé à ne pas être nommé. "L'homme est en garde à vue et est interrogé par les inspecteurs", a déclaré la police. L'enquête de police porte sur l'utilisation de 600.000 livres sterling (environ 685.000 euros) de dons collectés par le parti en 2017 et 2019 pour financer un second référendum sur l'indépendence. Le nouveau Premier ministre, Humza Yousaf a remporté les élections du SNP la semaine dernière, remplaçant Nicola Sturgeon à sa tête. S'adressant aux journalistes après l'annonce, Humza Yousaf a qualifié l'arrestation de "jour difficile pour le parti" et a déclaré qu'il souhaitait rassurer les membres du SNP sur la transparence des finances du parti. "Les nouvelles de ce matin sont difficiles à accepter", a-t-il dit. Peter Murrell qui a dirigé le SNP pendant plus de vingt ans et qui est marié à l'ex-Première ministre depuis 2010 a démissionné le mois dernier après avoir démenti une perte du nombre d'adhérent du SNP. (Reportage Andrew MacAskill, avec la contribution de Sarah Young, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)