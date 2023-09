Le marché du travail britannique a ralenti en juillet, malgré une forte hausse des salaires

par Andy Bruce et David Milliken LONDRES, 12 septembre (Reuters) - Le marché britannique du travail a montré de nouveaux signes de ralentissement sur les trois mois à juillet, mais la forte croissance des salaires pourrait inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à poursuivre son cycle de resserrement monétaire le mois prochain. Selon les données publiées mardi par l'Office national de la statistique (ONS), le taux de chômage en Grande-Bretagne a augmenté à 4,3% sur les trois mois à juillet, contre 4,2% un mois plus tôt. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis les trois mois à septembre 2021. Ce taux de chômage est déjà supérieur au taux de 4,1% prévu par la BoE pour l'ensemble du troisième trimestre, lorsque la banque centrale a publié ses dernières prévisions au début du mois d'août. L'emploi s'est contracté de 207.000 postes, un chiffre plus important plus que prévu, au cours des trois mois précédant juillet, ce qui représente la plus forte baisse depuis les trois mois précédant octobre 2020, selon les données de l'ONS. Parallèlement, les salaires ont cependant continué d'augmenter à un rythme rapide et au-delà du taux d'inflation. D'après nombre d'investisseurs, cela devrait pousser la BoE à relever à nouveau ses taux d'intérêt le 22 septembre, même s'il est probable que ce soit l'ultime hausse de l'actuel cycle. Sur les trois mois à juillet, les salaires en Grande-Bretagne, hors primes, ont augmenté de 7,8% sur un an. Il s'agit du taux le plus rapide depuis le début des relevés de l'ONS en 2001, et il est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters. La croissance des salaires, en intégrant les primes, a été plus importante que prévu, de 8,5% sur les trois mois à juillet, contre un consensus de 8,2%. En prenant en compte l'inflation des prix à la consommation, la hausse a été de 0,6%, la première depuis mars 2022. "La croissance des salaires reste élevée, reflétant en partie des versements exceptionnels aux salariés du secteur public, mais pour que les salaires réels augmentent durablement, nous devons nous en tenir à notre plan de réduction de moitié de l'inflation", a déclaré le ministre des Finances, Jeremy Hunt. La livre sterling n'a pas réagi à la publication de ces données et s'affichait à stable, à 1,25 dollar. (Reportage Andy Bruce et David Milliken, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)