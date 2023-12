Le marché boursier salue le retour de Vivendi dans le CAC 40

(Reuters) - Vivendi avance à la Bourse de Paris vendredi alors que le groupe français de médias va faire son retour dans l'indice CAC 40 le 18 décembre prochain après six mois d'absence. A 10h19, le titre progressait de 2,3% à 8,88 euros, après avoir gagné jusqu'à 4,7% à l'ouverture, contre un gain de 1,02% pour le SBF 120. Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris, a déclaré jeudi que la société, contrôlée par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, rejoindrait l'indice phare français en remplacement du groupe de paiements en difficulté Worldline, dans le cadre du rebalancement trimestriel de l'indice. Vivendi réintègre le CAC 40 après six mois d'absence, l'opérateur boursier l'ayant exclu de l'indice en juin dernier. Sa réintégration intervient alors que le groupe a finalisé le rachat de Lagardère qui a lui permis de se renforcer dans l'édition et de mettre un pied dans l'activité de distribution spécialisée "travel retail". La capitalisation boursière de Vivendi dépasse les 9 milliards d'euros contre moins de 4,5 milliards pour Worldline. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)