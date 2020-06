Le marché automobile européen devrait plonger de 25% en 2020 selon l'ACEA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le marché automobile européen devrait plonger de 25% cette année en raison de la crise provoquée par le nouveau coronavirus, estime l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans ses nouvelles prévisions publiées mardi.

L'ACEA, qui prévoyait en janvier une baisse limitée à 2% après six années de croissance, s'attend désormais à la vente de 9,6 millions de voitures cette année dans l'Union européenne, un plus bas depuis 2013, soit une baisse de plus de trois millions d'unités par rapport aux 12,8 millions de 2019.

Elle plaide pour la mise en oeuvre urgente d'incitations à l'achat et de primes à la casse pour soutenir la demande.

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)