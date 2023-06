Le Mali réclame le retrait de la Minusma

NEW YORK (Reuters) - La junte militaire malienne a réclamé aux Nations unies le retrait sans délai de leur mission de paix dans le pays, la Minusma, a annoncé vendredi le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop devant le Conseil de sécurité. Abdoulaye Diop a justifié cette décision par une "crise de confiance" entre les autorités maliennes et la Mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali, créée en 2013 après une offensive armée de groupes djihadistes. Le Mali est dirigé par des militaires depuis deux coups d'Etat menés en 2020 et 2021. La France, intervenue en janvier 2013 contre l'insurrection partie du nord du pays, a retiré ses forces du Mali l'été dernier, jugeant impossible de coopérer avec la junte au pouvoir, qui collabore désormais avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Au moins 303 membres de la Minusma, qui compte actuellement quelque 12.000 casques bleus, ont été tués au Mali depuis 2013, le plus lourd bilan humain pour une mission de maintien de la paix de l'Onu dans le monde. (Michelle Nichols, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)