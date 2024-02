Le Mali n'attendra pas le délai prévu d'un an pour quitter la Cédéao

Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - Le Mali a déclaré mercredi qu'il n'attendrait pas un an avant de quitter la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), délai pourtant prévu par le traité de l'organisation. Le Mali, ainsi que le Burkina Faso et le Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires, ont annoncé fin janvier qu'ils quittaient la Cédéao avec effet immédiat. Ils ont informé le bloc communautaire par une notification écrite le 29 janvier, ce qui signifie, aux termes du traité de la Cédéao, qu'ils seraient toujours tenus par les règles de l'organisation pendant un an après cette date. Dans un communiqué posté sur internet, le ministère malien des Affaires étrangères a cependant estimé que la Cédéao avait violé ses propres règles en fermant ses frontières avec le Mali quand elle a imposé des sanctions au régime militaire issu des deux coups d'Etat successifs de 2020 et 2021. "Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali n'est plus lié aux contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité", a-t-il dit. "Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale réitère le caractère irréversible de la décision du gouvernement de la République du Mali de se retirer sans délai de la Cédéao", a-t-il ajouté. La Cédéao, qui doit se réunir jeudi, n'a pas réagi dans l'immédiat. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger est un coup dur pour le bloc de quinze pays, au sein duquel les personnes et les biens sont censés pouvoir se déplacer librement, et qui tentait de négocier avec les putschistes le rétablissement de régimes démocratiques. (Reportage Tiemoko Diallo, Anait Miridzhanian et Nellie Peyton, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)