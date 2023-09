Le Mali, le Niger et le Burkina Faso signent un pacte de sécurité

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso signent un pacte de sécurité













Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé samedi un pacte de sécurité prévoyant que les trois pays se portent mutuellement secours en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont chacun été le théâtre de coups d'Etat ces dernières années, ce qui a contribué à tendre leurs relations avec leurs voisins et leurs partenaires internationaux. La junte au pouvoir au Niger a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque, alors que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a menacé d'intervenir militairement dans le pays pour y rétablir l'ordre constitutionnel. La Cédéao tente toutefois de trouver une issue diplomatique à la crise, pour éviter toute escalade dans une région du Sahel déjà secouée par une insurrection djihadiste. Le Mali et le Burkina Faso se sont engagés à venir en aide Niger en cas d'attaque. "Toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'une ou de plusieurs des parties sera considérée comme une agression à l'encontre des autres", est-il indiqué dans le pacte, appelé Alliance des Etats du Sahel. Le texte prévoit que les pays membres de l'alliance aident individuellement ou collectivement le pays attaqué, notamment en recourant à la force. (Reportage Tiemoko Diallo;, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)