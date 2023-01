Le Maire somme les fournisseurs d'énergie d'aider boulangers et PME

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a enjoint mardi aux fournisseurs d'énergie de respecter leurs engagements et "de faire plus, mieux et tout de suite" pour aider davantage les artisans et les PME, en particulier les boulangers frappés par la flambée des prix de l'électricité et des matières premières.

"L'Etat est au côté de tous les boulangers de France et nous ne laisserons tomber personne", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances lors d'une conférence de presse à Bercy après avoir reçu, avec la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire, les représentants du secteur.

Bruno Le Maire a confirmé, comme annoncé par Elisabeth Borne sur franceinfo dans la matinée, le report du paiement des charges sociales et fiscales pour toutes les PME, qui s'ajoutera à "l'amortisseur" et au "guichet" mis en place au 1er janvier pour faire baisser les factures.

Mais si l'Etat et les ménages, en payant plus cher la baguette, portent leur part du combat contre l'inflation, "cet effort doit être fait par tous", a estimé le ministre en évoquant les fournisseurs d'énergie, qu'il devait recevoir dans l'après-midi.

"Ce que je suis navré de constater, c'est que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés par (un certain nombre de) fournisseurs", a-t-il dit, en référence à une charte par laquelle les énergéticiens se sont engagés à proposer des contrats dans les meilleures conditions possibles.

"Soit ils corrigent leur comportement, soit nous prendrons les mesures nécessaires pour faire respecter les engagements", a-t-il dit. "On peut toujours prélever davantage que ce que nous faisons aujourd'hui. Je leur dirai avec beaucoup de clarté."

12 MILLIARDS D'EUROS

Confronté à une explosion du prix du gaz, de l'électricité et des matières premières comme la farine, la levure ou le beurre, le secteur de la boulangerie, très consommateur en énergie, tire la sonnette d'alarme depuis des mois et beaucoup d'entreprises redoutent de mettre la clé sous la porte.

Le gouvernement a mis en place plusieurs aides pour faire face à cette crise, pour un total de 12 milliards d'euros selon Olivia Grégoire.

Parmi ces dispositifs, un "amortisseur" pour les TPE et PME non éligibles au bouclier tarifaire, entré en vigueur pour un an le 1er janvier, qui doit permettre de faire baisser la facture d'électricité de 20% en moyenne.

Un "guichet" supplémentaire est également ouvert pour les entreprises dont la facture d'électricité continuera de dépasser 3% du chiffre d'affaires 2021.

"Au global, on prend en charge avec ces différentes aides de l'ordre de 40% de la hausse de la facture d'électricité", a souligné Elisabeth Borne mardi sur franceinfo, tout en regrettant "qu'aujourd'hui, peu d'entreprises se sont déjà saisies des aides qui existent".

"Nous avons à peine une cinquantaine de PME par jour seulement qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont le droit sur ce guichet", a déploré Bruno Le Maire, qui a promis d'écrire aux 33.000 boulangers de France et d'ouvrir des points d'accueil dans les préfectures pour communiquer sur ces aides.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a adressé mardi une "lettre aux boulangers de France", "motif de fierté nationale", en proposant comme remèdes la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité et la baisse de la TVA sur les produits énergétiques.

"Si Jordan Bardella veut se rendre utile, il me semble important qu'il communique aussi sur les aides à disposition. Peu importe les bords politiques, nous sommes tous attachés à ces artisans au coeur du savoir-faire français", a réagi Olivia Grégoire.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)