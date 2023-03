Le Maire salue les progrès accomplis dans la réforme des règles fiscales de l'UE

14 mars (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est félicité mardi des progrès réalisés avec ses homologues européens lors d'une réunion à Bruxelles sur la réforme des règles budgétaires de l'UE. L'Europe a besoin de nouvelles règles budgétaires pour rétablir les finances publiques et permettre l'investissement, a dit Bruno Le Maire à propos de la réforme du Pacte de stabilité, dont il a salué les conclusions. La Commission européenne devrait maintenant présenter des propositions législatives dans les semaines à venir, a ajouté le ministre. Le Pacte de stabilité et de croissance européen, qui prévoit un plafonnement des déficits publics à 3% du PIB et des dettes publiques à 60% a été suspendu en raison de la crise du coronavirus puis du conflit en Ukraine. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)