Le Maire menace d'interdire le site de e-commerce Wish

PARIS (Reuters) - La France a demandé le déréférencement du site de e-commerce américain Wish parce qu'il ne respecte pas les règles de protection du consommateur et l'interdira s'il persiste dans cette voie, a averti mercredi Bruno Le Maire.

"Le numérique n'est pas au-dessus des lois", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances au micro de France Info. "C'est une première alerte. Soit Wish se conforme aux règles de protection du consommateur, soit au-delà du déréférencement (sur les moteurs de recherche), nous interdirons le site Wish sur le territoire français."

(Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)