Le maire de New York met en garde les partisans de Trump avant sa comparution

(Reuters) - Le maire de New York, Eric Adams, s'est adressé lundi directement aux partisans de Donald Trump pour les prévenir que les autorités de sa ville n'hésiteraient pas à arrêter et à poursuivre chaque fauteur de troubles à l'occasion de l'inculpation formelle prévue mardi de l'ancien président des Etats-Unis. Donald Trump a quitté lundi sa résidence en Floride afin de se présenter mardi devant des procureurs de Manhattan, qui l'informeront officiellement de son inculpation au pénal, une première pour un ancien président des Etats-Unis. Cette étape de procédure est la conséquence de la décision prise jeudi dernier par un grand jury populaire de l'inculper en raison du paiement effectué par son ancien avocat à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels lors de sa campagne électorale victorieuse de 2016. L'homme d'affaires, qui espère reconquérir la Maison blanche en 2024, dénonce une chasse aux sorcières et des accusations politiques visant à amoindrir ses chances de réélection. Il a exhorté ses partisans à manifester leur soutien à son égard. Après sa défaite face à Joe Biden lors de la présidentielle de novembre 2020, Donald Trump a affirmé sans preuve avoir été volé de la victoire. Dans le sillage de ces déclarations répétées, ses partisans ont envahi le Capitole, siège du pouvoir législatif fédéral à Washington, le 6 janvier 2021 au cours d'une journée d'émeutes qui s'est soldée par des morts. Eric Adams a mis en garde contre tout recours à la violence mardi à New York, affirmant que sa ville n'était "pas un terrain de jeu pour (...) une colère mal placée". "Bien que nous ne disposions pas de menace spécifique, des gens comme Marjorie Taylor Greene - qui est connue pour sa propension à répandre de fausses informations et un discours de haine - a annoncé qu'elle viendrait dans cette ville. Tant que vous êtes dans cette ville, comportez vous du mieux possible", a dit le maire de New York. Il n'a pas été possible dans l'immédiat de joindre de porte-parole de l'élue républicaine de Géorgie à la Chambre des représentants. Marjorie Taylor Greene, qui prévoit de prendre la tête d'un rassemblement dans un parc proche du tribunal de Manhattan, a assuré dimanche qu'elle manifesterait dans le respect de la loi et a rejeté par avance toute incitation ou acte de violence. La sécurité va être renforcée sur la voie publique à New York, de même que la présence policière autour du tribunal, a annoncé Eric Adams, précisant que certaines rues seraient fermées à la circulation. (Rédigé par Gabriella Borter, version française Bertrand Boucey)