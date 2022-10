Le maire de Moscou annonce la fin de la mobilisation, Saint-Pétersbourg limoge le responsable des recrutements

par Felix Light

LONDRES (Reuters) - Le maire de Moscou a déclaré lundi que la mobilisation militaire dans la capitale russe était désormais terminée, tandis que Saint-Pétersbourg a limogé le responsable du recrutement.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a remercié les Moscovites pour leur patriotisme.

"Nous espérons et prions pour que vous reveniez vivants et en bonne santé", a-t-il déclaré aux soldats en partance dans un billet de blog.

Il a indiqué que les points de rassemblement dans la capitale fermaient lundi après-midi et que les documents de conscription précédemment délivrés aux hommes qui n'avaient pas encore pris leur service ne seraient plus valables.

L'opposition a toutefois réagi avec scepticisme sur les médias sociaux. Sur Twitter, Maria Pevchikh, une alliée de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny, a écrit : "Sobianine n'a pas mis fin à la mobilisation. Il a écrit un billet de blog. C'est tout. Des lettres sur un blog. Ne vous laissez pas berner".

L'agence de presse RIA rapporte par ailleurs que le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, a limogé le fonctionnaire de la mobilisation dans cette ville, sans donner la raison de cette décision.

Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux plus grandes villes de Russie, sont les fiefs traditionnels de l'opposition politique, et elles ont connu ces dernières années les plus grandes manifestations anti-Poutine et anti-guerre.

Le 21 septembre, le président Vladimir Poutine a annoncé la "mobilisation partielle" de 300.000 hommes, déclenchant des manifestations violemment réprimées, avec l'arrestation de plus de 2.000 personnes.

Le président russe a déclaré vendredi dernier que le processus de mobilisation était clos.

