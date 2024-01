Le Maire annonce une loi sur l'attractivité financière de la France

PARIS (Reuters) - Une loi sur l’attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps 2024, a déclaré lundi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. S'exprimant à Bercy lors de ses voeux aux acteurs économiques, il s'est félicité que la France soit selon lui devenue "la nation la plus attractive pour les investissements en Europe". Selon Bruno Le Maire, la France a "su tirer parti du Brexit et attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète". (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Nicolas Delame)