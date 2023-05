Le Maire agite la menace fiscale face aux industriels de l'agroalimentaire

Le Maire agite la menace fiscale face aux industriels de l'agroalimentaire













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a menacé jeudi les industriels du secteur agroalimentaire de recourir à la fiscalité pour récupérer d'éventuelles "marges indues" dans un contexte d'inflation élevée. Le ministre de l'Economie doit recevoir en milieu de journée des représentants des grandes enseignes de distribution dans le prolongement de l'accord conclu en mars avec ces acteurs pour lutter contre la hausse des prix des biens de consommation courante. Ces distributeurs avaient alors accepté de réduire pendant trois mois leurs marges sur une sélection de produits de leur choix mais certains accusent depuis les industriels de ne pas jouer le jeu. "Aujourd'hui ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire qui font des marges. Il faut qu'ils participent, il faut que les négociations commerciales avec les distributeurs rouvrent et qu'ils baissent les prix de détail au moment où les prix de gros baissent", a dit Bruno Le Maire aux journalistes lors d'un déplacement dans l'Essonne. "Si jamais les industriels de l'agroalimentaire refusent d'entrer dans cette négociation, ce que évidemment je ne peux pas imaginer, nous emploierons toutes les mesures à notre disposition, y compris l'instrument fiscal pour récupérer les marges, qui seraient les marges indues faites sur le dos des consommateurs", a-t-il ajouté. Au moment de l'annonce de l'accord sur un "trimestre anti-inflation" en mars, Bruno Le Maire avait précisé qu'un point serait fait en juin et qu'il serait demandé aux industriels de renégocier leurs prix avec la grande distribution. L'inflation sur un an en France a continué d'accélérer en avril, à 5,9% contre 5,7% en mars, selon les données préliminaires de l'Insee. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 15,9% sur un an en mars. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)