Le magnat russe des engrais et du charbon appelle à la fin de la guerre en Ukraine

LONDRES, 14 mars (Reuters) - La guerre en Ukraine est une tragédie qui doit être stoppée ou il y aura une crise alimentaire mondiale, les prix des engrais étant déjà trop élevés pour beaucoup d'agriculteurs, a déclaré lundi le magnat russe des engrais et du charbon, Andreï Melnitchenko.

Depuis l'invasion de l'Ukraine ordonnée le 24 février par Vladimir Poutine, plusieurs hommes d'affaires russes ont déjà appelé à la paix, comme Mikhail Fridman, Pyotr Aven et Oleg Deripaska.

Andreï Melnitchenko, qui figure sur la liste noire de l'Union européenne des oligarques sanctionnés, détient notamment le groupe EuroChem, un des trois plus grands fabricants d'engrais au monde.

"Les événements en Ukraine sont tragiques. Nous avons un besoin urgent de paix", a déclaré Andreï Melnitchenko, 50 ans, de nationalité russe mais né en Biélorussie d'une mère ukrainienne, dans une déclaration adressée par mail à Reuters.

"En tant que Russe par ma nationalité, Biélorusse de naissance et Ukrainien de sang, je ressens une souffrance énorme et de la stupéfaction en voyant des peuples frères se battre et mourir", a-t-il ajouté.

"L'une des victimes de cette crise sera l'agriculture et l'alimentation", a souligné Andreï Melnichenko.

"Tout ceci se traduit déjà par une flambée des prix des engrais, qui ne sont plus à la portée des agriculteurs."

Il est le créateur de la société Uralchem, le plus grand producteur de nitrate d'ammonium de Russie, dont le siège est à Zoug, en Suisse, et du groupe SUEK, premier producteur de charbon de Russie. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Lou Phily, édité par Jean-Michel Bélot)