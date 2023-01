Le luxe focalisé sur la Chine après l'impact sur les ventes de Richemont

par John Revill

ZURICH (Reuters) - Richemont, deuxième groupe mondial de produits de luxe, a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, la résurgence de la pandémie de COVID-19 en Chine ayant impacté les ventes dans ce pays clé pour le secteur.

Le chiffre d'affaires de Richemont a chuté de 24% en Chine continentale au cours de son troisième trimestre fiscal en raison de la situation sanitaire, tandis que le manque de personnel a entraîné des fermetures temporaires et une réduction des heures d'ouverture des boutiques du groupe.

La Chine, qui représente environ un cinquième des ventes de Richemont, selon les estimations de la Zuercher Kantonalbank, a été l'un des principaux moteurs du bond de la demande de montres et de bijoux de Richemont ces dernières années.

De son côté, la marque de luxe britannique Burberry a fait état mercredi d'un fort ralentissement de la croissance de ses ventes à périmètre constant au cours du trimestre clos fin décembre, pénalisée par les perturbations liées au COVID-19 en Chine mais compensée par une meilleure performance en Europe.

Les géants du luxe LVMH , Kering et Swatch doivent communiquer leur chiffre d'affaires dans les semaines à venir.

"Le secteur dépendra beaucoup de ce que feront les Chinois au cours de l'exercice 2023", a déclaré Luca Solca, analyste chez Bernstein.

"Les Chinois pourraient adopter la même attitude YOLO ("on ne vit qu'une fois") que les consommateurs occidentaux, et ils pourront à nouveau voyager et profiter des prix moins chers en Europe", a-t-il dit.

Le groupe s'attend en effet à un fort rebond avant les vacances du Nouvel An lunaire, alors que la vague de COVID-19 a atteint un pic dans les grandes villes chinoises et que les magasins rouvrent leurs portes, a déclaré mercredi un porte-parole de Richemont.

Le propriétaire de Cartier et des montres IWC a enregistré une forte croissance de ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et au Japon, notamment pour la joaillerie, grâce à la forte demande domestique et au retour progressif du tourisme après la levée des restrictions liées au COVID-19.

Les touristes américains ont profité pour leur part de la vigueur du dollar pour acheter à l'étranger.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Richemont a ainsi enregistré une hausse de 8% pour atteindre 5,4 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de 2022, contre 4,98 milliards d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre est toutefois inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 5,67 milliards d'euros.

(Reportage John Revill, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)