Le luxe chute, craintes sur un plan de redistribution de la richesse en Chine

PARIS (Reuters) - Les valeurs du luxe accusent une forte baisse en Europe jeudi après des informations selon lesquelles la Chine envisage un plan de redistribution de la richesse avec la perspective d'une éventuelle augmentation des impôts sur les plus riches.

Vers 09h30 GMT, le leader mondial de l'industrie du luxe LVMH perd 6,02%, au plus bas depuis trois mois.

Kering, propriétaire notamment de la marque Gucci, chute de 7,94%, la plus forte baisse du CAC 40 et pour le moment sa pire performance journalière depuis le 12 mars 2020.

Avec le repli de ces deux poids lourds, l'indice parisien CAC 40 abandonne 2,87%.

Hermès, Burberry, Swatch et Richemont perdent entre 3,79% et 6,42%.

L'analyste Luca Solca chez Bernstein attribue ce vif mouvement de repli à de possibles développements politiques en Chine et la perspective d'une imposition plus élevée sur les plus riches.

Le président chinois Xi Jinping souhaiterait limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne, selon le compte rendu d'une réunion du comité central des Affaires financières et économiques du Parti communiste qui s'est tenue mardi.

Les participants à la réunion se sont engagés à "renforcer la réglementation et l'ajustement des hauts revenus, à protéger les revenus légaux, à ajuster raisonnablement les revenus excessifs et à encourager les groupes et les entreprises à hauts revenus à rendre davantage à la société", a rapporté l'agence Bloomberg en citant l'agence de presse chinoise Chine nouvelle.

J.P. Morgan souligne dans une note que les valeurs européennes du luxe, pour qui "le consommateur chinois est essentiel avec un tiers des ventes mondiales du secteur", étaient déjà à la peine mercredi en raison d'articles faisant état de la mise en place éventuelle d'impôts sur la propriété et les successions en Chine.

"Nous reconnaissons que cela représente un risque supplémentaire pour la forte reprise observée dans le secteur jusqu'à présent et nous surveillerons (...) la sensibilisation accrue des consommateurs à l'égard de la démonstration de richesse (bien que ce dernier point se soit avéré transitoire par le passé en raison de l'appétit tenace des consommateurs chinois pour les produits de luxe)", ajoute la banque d'investissement américaine.

