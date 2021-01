Le Louvre a vu sa fréquentation baisser de 72% en 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Louvre a vu sa fréquentation baisser de 72% sur un an en 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, qui a contraint le musée à fermer pendant six mois.

Fermé du 17 mars au 6 juillet et depuis le 29 octobre, le Louvre a accueilli l'an dernier un total de 2,7 millions de visiteurs, essentiellement français en raison des restrictions aux déplacements imposées par la crise sanitaire, a précisé l'institution dans un communiqué.

Le succès de l'exposition sur Léonard de Vinci, inaugurée en octobre 2019, ne s'est pas démenti au cours des deux premiers mois de 2020, attirant 492.610 personnes.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)