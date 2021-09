Le LOU leader, le Racing cale

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le LOU s'est montré sans pitié cet après-midi en écrasant Perpignan (47 - 3). Les locaux ont inscrit la bagatelle de 7 essais et laissent seulement 3 petits points à leur adversaire du jour. Avec le point de bonus offensif glané, le LOU est pour l'instant leader du TOP 14.

Brive recommence sa marche en avant une semaine après la défaite contre Montpellier. Victoire probante 30 à 13 face à la Section Paloise avec en prime le point de bonus offensif.

Le Racing cale après deux succès consécutifs avec une défaite 28-19 sur le terrain du Biarritz Olympique (28 - 19). Les visiteurs ont inscrit plus d'essais que les locaux (3 contre 1) mais ont payé leur indiscipline avec 7 pénalités transformées.

Et enfin, Castres et l'UBB n'ont pas pu se départager avec un score de 23-23. L'UBB a compté jusqu'à 10 points d'avance en seconde période (23 - 13) mais le Castres Olympique est revenu grâce à un essai d'Arata (62') et une pénalité en fin de match d'Urdapilleta (76'). Au classement, le CO pointe désormais à la 3e position contre la 7e pour l'UBB.