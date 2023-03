Le Liban récupère son droit de vote à l'Onu après avoir réglé ses cotisations

Le Liban récupère son droit de vote à l'Onu après avoir réglé ses cotisations













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le Liban a récupéré son droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies après avoir réglé les cotisations pour 2022 et 2023, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères, après que le pays, qui traverse une profonde crise financière, a perdu ses droits pour la deuxième fois en trois ans. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, avait annoncé dans une lettre en janvier que Liban, la République dominicaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et le Venezuela avaient perdu leur droit de vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour récupérer son droit de vote, le Liban devait s'acquitter d'une quote-part s'élevant à environ 1,8 million de dollars (1,69 million d'euros), selon la lettre. Le ministère des Affaires étrangères libanais n'a pas précisé le montant réglé par le Liban. "Le Liban est revenu jouer son rôle essentiel (...) dans les travaux et les discussions de l'Onu et de ses comités spécialisés", a-t-il déclaré. Le Liban est plongé dans une crise économique profonde depuis 2019. L'État, qui a fait défaut sur sa dette en devises étrangères en 2020, a été largement paralysé depuis, avec des dépenses réduites dans tous les domaines. (Rédigé par Tom Perry, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)