Le Liban annonce des discussions imminentes à propos de la frontière avec Israël

BEYROUTH (Reuters) - Des discussions indirectes destinées à mettre fin aux hostilités le long de la frontière entre le Liban et Israël vont s'ouvrir durant le mois de ramadan, qui débute la semaine prochaine, a annoncé mardi le Premier ministre libanais, Najib Mikati, au lendemain de la visite d'un émissaire américain. Plusieurs pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis et la France, mènent des efforts de médiation pour apaiser les tensions à la frontière israélo-libanaise, qui ont atteint un niveau sans précédent depuis la guerre de 2006 entre les deux pays. Les échanges de tirs transfrontaliers sont quasi-quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais en marge de la guerre dans la bande de Gaza, faisant craindre un embrasement régional du conflit. Dans un entretien à la chaîne de télévision libanaise Al Jadeed, Najib Mikati a déclaré que la stabilité à long-terme à la frontière sud du Liban nécessitait qu'Israël arrête de violer l'intégrité territoriale du pays et se retire des territoires occupés le long de la frontière. A lire aussi... Il a fait savoir que le 'speaker' du Parlement, Nabih Berri, proche du puissant Hezbollah, étudiait une proposition formulée verbalement par l'émissaire américain Amos Hochstein lors de sa visite à Beyrouth lundi. Cette proposition, a indiqué le Premier ministre libanais, est centrée sur des mesures pour appliquer pleinement la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu adoptée pour mettre fin au conflit de 2006. Le texte appelle notamment au retrait des milices armées du Sud-Liban. Beyrouth accuse Israël d'avoir constamment violé cette résolution. Najib Mikati a déclaré que le Liban avait encore des questions concernant la proposition de Washington et que des discussions auraient lieu avec Amos Hochstein au cours des 48 prochaines heures, notamment pour s'enquérir de la position israélienne alors que le représentant américain devait se rendre à Tel Aviv à la suite de sa visite à Beyrouth. (Reportage de Maya Gebeily et Laila Bassam; version française Jean Terzian)