Le Liban a reçu un mandat d'arrêt d'Interpol visant Riad Salamé, déclare un ministre

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Les autorités libanaises ont reçu d'Interpol un mandat d'arrêt visant le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, a déclaré à Reuters le ministre libanais de l'Intérieur Bassam Maoulaoui. Cette annonce intervient alors que la justice française a émis mardi un mandat d’arrêt contre Riad Salamé, qui ne s'est pas présenté à une audience à Paris durant laquelle le parquet devait porter contre lui des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d’argent. Le gouverneur de la Banque du Liban rejette ces accusations. (Reportage Laila Bassam, rédigé par Maya Gebeily, version française Kate Entringer)