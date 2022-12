Le laboratoire Ipsen recule après une étude clinique décevante

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Le titre Ipsen s'inscrit en baisse vendredi en Bourse après l'annonce par le groupe pharmaceutique de résultats décevants d'une étude clinique d'une association de traitements d'une forme de cancer du poumon.

Le titre perd 2,99% à 103,9 euros à Paris vers 10h15 GMT, l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, quasiment inchangé. L'action s'oriente ainsi vers sa plus mauvaise séance depuis un mois.

Le groupe a indiqué jeudi que l'essai de phase III évaluant son médicament Cabometyx associé au atézolizumab chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique non muté et déjà traités par immunothérapie et chimiothérapie n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale.

Jefferies estime qu'il s'agit de résultats décevants pour Ipsen en cette fin d'année, malgré des attentes peu élevées.

"Nous nous attendons à une légère baisse de l'action compte tenu de sa surperformance cette année, mais nous notons que dans les conversations avec les investisseurs, l'enthousiasme autour de cet essai était limité", écrit Jefferies dans une note.

Même son de cloche chez JPMorgan dont les analystes anticipent toujours qu'Ipsen atteigne son objectif maximal de ventes du Cabometyx, à plus de 700 millions de dollars, grâce principalement à son utilisation en tant que traitement de première ligne du cancer du rein. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)