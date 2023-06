Le Kremlin interdit aux journalistes occidentaux l'accès au Forum de St-Pétersbourg

Crédit photo © Reuters

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin a annoncé samedi que les journalistes des "pays inamicaux" ne seraient pas autorisés à participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement utilisé par le président Vladimir Poutine pour faire la promotion de l'économie russe auprès des investisseurs internationaux. Le Forum de Saint-Pétersbourg, ancienne capitale impériale construite par le tsar Pierre le Grand il y a 300 ans pour servir de "fenêtre" sur l'Europe, a été inauguré en 1997 et est considéré comme la réponse de la Russie au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Jusqu'à présent, les journalistes occidentaux n'avaient jamais été interdits d'accès au Forum de Saint-Pétersbourg de manière aussi généralisée. "Il a en effet été décidé cette fois-ci de ne pas accréditer les publications de pays hostiles au SPIEF", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence TASS, faisant référence à l'acronyme du forum. "L'intérêt pour le SPIEF est toujours important, tous les autres journalistes travailleront sur le site", a ajouté Dmitri Peskov. Le terme "pays inamicaux" est utilisé par Moscou pour désigner les nations ayant pris des sanctions à l'encontre de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le bureau de Reuters à Moscou a été informé par les organisateurs du forum vendredi que l'accréditation accordée à ses journalistes avait été annulée malgré une confirmation jeudi. Reuters a demandé des explications écrites, mais n'a rien obtenu pour le moment. Le Forum de Saint-Pétersbourg se tiendra cette année du 14 au 17 juin. (Reportage Guy Faulconbridge; version française Claude Chendjou)