Le Kremlin estime que le statut juridique de Wagner doit être examiné

(Reuters) - Le statut du groupe paramilitaire russe Wagner doit être "examiné", a déclaré le Kremlin vendredi, après que le président Vladimir Poutine a dit la veille qu'il n'avait pas de base juridique. "Wagner n'existe pas. Il n'y a pas de loi sur les organisations militaires privées", a déclaré la veille le président russe dans un entretien au quotidien Kommersant. Le statut des sociétés telles que Wagner est "plutôt compliqué" et doit être examiné, a dit de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes. Interrogé sur l'éventualité d'une nouvelle législation sur le statut des sociétés militaires privées, il a répondu : "Cette question sera au moins examinée". L'incertitude entoure le sort de Wagner et de son chef Evguéni Prigojine depuis la mutinerie de juin, quand le groupe a pris le contrôle d'une ville du sud et progressé vers Moscou. Wagner est entrain d'achever le transfert de ses armes à l'armée régulière, conformément à l'accord conclu avec le Kremlin qui a mis fin à la mutinerie, a dit le ministère de la Défense cette semaine. Vladimir Poutine a ajouté dans l'entretien à Kommersant qu'il avait proposé aux mercenaires de Wagner de rejoindre l'armée russe, lors d'une réunion tenue cinq jours après la mutinerie, mais qu'il avait suggéré qu'Evguéni Prigojine soit remplacé par un autre commandant. Selon les termes de l'accord mettant fin à la mutinerie des 23 et 24 juin, Evguéni Prigojine devait s'exiler en Biélorussie, un proche allié de la Russie. Cependant, il n'a pas été vu en public depuis le 24 juin et on ne sait pas où il se trouve actuellement. (Reportage Reuters, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Kate Entringer)