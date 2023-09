Le Kremlin dit voir les tensions s'aggraver autour du Haut-Karabakh

MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin s'est dit préoccupé jeudi de l'aggravation des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de la région séparatiste du Haut-Karabakh, le Premier ministre arménien ayant quant à lui qualifié de "critique" la situation dans le territoire sous blocus. Ces dernières semaines, l'Arménie a accusé à plusieurs reprises l'Azerbaïdjan de masser des forces autour du Haut-Karabakh, qu'il bloque depuis décembre 2022, provoquant des pénuries dans l'enclave. Un accord conclu le week-end dernier pour débloquer les routes menant au territoire n'a pas encore pris pleinement effet. "Bien sûr, nous sommes préoccupés par le fait que la tension ne diminue pas et qu'elle augmente même dans certaines régions", a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a ajouté que la Russie restait en contact avec Erevan et Bakou, et qu'elle demeurait un garant fiable de la sécurité dans le Caucase du Sud. Le Haut-Karabakh, internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, majoritairement peuplé d'Arméniens. Avec le soutien d'Erevan, la région a obtenu l'indépendance de facto de l'Azerbaïdjan après une longue guerre au début des années 1990. Bakou a repris de larges pans de l'enclave à l'issue d'un nouveau conflit en 2020. (Reportage Reuters; rédigé par Felix Light à Tbilissi , Gareth Jones ; version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)