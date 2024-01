Le Kremlin dément une approche de Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le Kremlin dément une approche de Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin a démenti vendredi un article de Bloomberg selon lequel le président russe, Vladimir Poutine, aurait approché les Etats-Unis en vue d'éventuelles négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'article de Bloomberg indique que Vladimir Poutine "tâtait le terrain" pour savoir si Washington était prêt à s'engager dans des négociations. Le président russe a contacté les États-Unis par des voies indirectes, ajoute Bloomberg. L'article cite deux sources proches du Kremlin affirmant que Vladimir Poutine "pourrait envisager d'abandonner sa demande de maintenir un statut neutre pour l'Ukraine et même, à terme, d'abandonner son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan". La menace d'une adhésion de Kyiv à l'alliance transatlantique a été l'une des principales justifications de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Interrogé sur les informations de Bloomberg, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il s'agissait "d'un article erroné" qui "ne correspond absolument pas à la réalité". (Reportage Reuters ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)