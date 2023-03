Le Kremlin demande à des fonctionnaires de ne plus utiliser d'iPhones, selon Kommersant

Le Kremlin demande à des fonctionnaires de ne plus utiliser d'iPhones, selon Kommersant













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin a demandé aux fonctionnaires impliqués dans les préparatifs de l'élection présidentielle russe de 2024 de cesser d'utiliser les iPhones d'Apple car il craint que ces appareils soient vulnérables aux agences de renseignement occidentales, a rapporté le journal Kommersant. Lors d'un séminaire organisé par le Kremlin pour les fonctionnaires impliqués dans la politique intérieure, Sergueï Kirienko, directeur adjoint de l'administration présidentielle, a demandé aux fonctionnaires de changer de téléphone d'ici le 1er avril, a déclaré Kommersant, citant des sources non identifiées. "C'est fini pour l'iPhone : soit on le jette, soit on le donne aux enfants", a déclaré l'un des participants à la réunion, cité par Kommersant. "Tout le monde devra le faire en mars." Interrogé sur le sujet lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer l'information. "Les smartphones ne doivent pas être utilisés pour les affaires officielles", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes. "Tout smartphone dispose d'un mécanisme assez transparent, quel que soit son système d'exploitation - Android ou iOS. Naturellement, ils ne sont pas utilisés à des fins officielles." Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Kremlin pourrait fournir d'autres appareils dotés de systèmes d'exploitation différents pour remplacer les iPhones, a rapporté Kommersant, ajoutant que l'ordre de cesser d'utiliser les iPhones avait été adressé aux personnes impliquées dans la politique intérieure - dont Sergueï Kirienko est responsable. Le président Vladimir Poutine a toujours affirmé qu'il n'avait pas de smartphone, bien que Dmitri Peskov a déclaré que le président utilisait Internet de temps en temps. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)