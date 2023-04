Le Kremlin attentif à une possible interdiction occidentale d'exporter vers la Russie

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le Kremlin a déclaré vendredi surveiller les informations parues dans la presse sur une possible interdiction de toute exportation vers la Russie par les pays occidentaux, jugeant qu'une telle initiative serait néfaste pour l'économie mondiale. L'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources gouvernementales nippones, a rapporté que les pays du G7 envisageaient une interdiction quasi totale des exportations à destination de la Russie. L'agence Bloomberg a elle aussi rapporté jeudi que les Etats-Unis et les pays soutenant l'Ukraine réfléchissaient à "une interdiction complète de la plupart des exportations vers la Russie". Une réflexion est en cours entre pays du G7 avant un sommet au Japon prévu le mois prochain, ajoute Bloomberg. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)