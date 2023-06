Le Kosovo renforce les contrôles à sa frontière avec la Serbie

PRISTINA, 15 juin (Reuters) - Le Kosovo a renforcé les contrôles le long de sa frontière avec la Serbie à la suite de l'arrestation de trois de ses policiers par les forces serbes, a déclaré jeudi le Premier ministre Albin Kurti, qui a exigé leur libération immédiate. Belgrade et Pristina ont situé l'arrestation des trois policiers dans des lieux différents et s'accusent mutuellement d'avoir franchi la frontière illégalement. Cet incident est le dernier d'une série qui entraîné une montée des tensions entre les deux pays. Une longue file de camions s'étendait jeudi matin au poste frontière de Merdare, le principal point de passage entre le Kosovo et la Serbie, après la décision du Kosovo d'interdire aux camions portant des plaques d'immatriculation serbes et aux marchandises serbes d'entrer sur son territoire. Un journaliste de Reuters a vu de petits véhicules portant des plaques d'immatriculation serbes franchir la frontière, alors que le gouvernement avait annoncé qu'il interdirait l'accès à tous les véhicules, y compris les voitures. "En raison des problèmes de sécurité, les contrôles frontaliers avec la Serbie ont été immédiatement renforcés", a déclaré Albin Kurti lors d'une conférence de presse jeudi. "Nous demandons la libération immédiate des trois policiers enlevés et appelons la communauté internationale à condamner l'acte d'agression de la Serbie", a ajouté Albin Kurti. Le président serbe Aleksandar Vucic a rencontré les ambassadeurs des États-Unis, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, un groupe de pays également désignés sous le nom de Quint. "J'ai parlé aux représentants de l'UE et du groupe Quint. Je leur ai demandé de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher (Albin) Kurti d'initier une nouvelle guerre dans les Balkans", a écrit Aleksandar Vucic sur son compte Instagram après la réunion. (Reportage Fatos Bytyci à Pristina et Ivana Sekularac à Belgrade, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)